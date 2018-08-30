Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

CHP ve İYİ Parti tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

CHP ve İYİ Parti binaları önünde toplanan kalabalık, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP ve İYİ Parti çelenkleri, Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Çelenk sunumundan sonra konuşan CHP Uşak İl Başkan Yardımcısı Serdar Varol, 30 Ağustos'un önemine değindi.

Birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan Varol, şöyle konuştu:

"Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği, nesilden nesile emperyalizme karşı direnen bir halkın destanı haline dönüşen 30 Ağustos zaferi bizim için tam bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin yaratıcısı olmuştur. Bu zafer yalnızca bizim değil tüm mazlum ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Üzerinden 96 yıl geçmiş olan bu zafer, Anadolu halkının kararlı duruşu ve fedakarlıkları ile Ulu Önder Mustafa Kemal'in yol göstericiliğinde, üstün bir askeri başarı olmasının yanında, din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden omuz omuza mücadele veren bir halka onurunu ve bağımsızlığını tekrar kazandırmıştır."