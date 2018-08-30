Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor
Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
Törende Kore Gazisi olan eşi Ahmet Karadayı'yı 10 yıl önce kaybeden Fatma Karadayı (87) İstiklal Marşı okunduğu sırada yanındaki polislerin yardımıyla ayakta durabildi.
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, burada günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.