Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından törene katılan birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi.

Canik Belediyesi Halk Oyunları ekibinin de gösteri sunduğu törende Roman ezgileri eşliğinde 4 kadının gösterisi ilgiyle izlendi.

Tokat

Tokat'ta düzenlenen törende Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Toraman, makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, protokol üyeleri ve halk katıldı.

Amasya

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenle kutlandı.

Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

Sinop

Sinop Vali Vekili İzzet Ercan'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İskele Meydanı'nda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlik, tören geçişi ile son buldu.

Törene CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Vekili Alpaslan Özdağlı ve diğer ilgililer katıldı.

Çankırı

Çankırı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Alanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Vali Vekili Abdullah Aslaner, Valilik'te tebrikleri kabul etti.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende ise Aslaner, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve Belediye Başkanı Hüseyin Boz ile halkı selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda yaran gösterisi de sunuldu.

Program, askeri birlik ve muharip gazilerin geçiş töreniyle sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Valilik, Garnizon ve Belediye tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından Kastamonu Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Komandoların halk oyunu ilgi gördü

İl Jandarma Komutanlığında görevli komandoların sergilediği Ege yöresi halk oyunları gösterisi de izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, geçit törenine katılan askerleri uzun süre alkışladı.

Törene Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, CHP Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da Valilik, İl Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Valilik makamında Vali Necmeddin Kılıç, İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Zeki Gül'ün katılımıyla tebrikleri kabul etti.

Kılıç, Öcal ve Gül, daha sonra Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende askeri araçtan vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

Öcal, burada yaptığı konuşmada, 96 yıl önce elde edilen zaferin Türk milletinin mukadderatını belirlediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"30 Ağustos zaferi, Türklerin Anadolu'daki yüzlerce yıldır süren varlığına kast edenleri tarihe gömmüştür. Bu zafer, asil Türk ulusuyla kahraman Türk ordusunun ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirine kenetlenerek sürdürülen varoluş mücadelesinin sonucudur."

Şiirlerin okunmasından sonra tören geçişi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı'nın konserinin ardından tören sona erdi.