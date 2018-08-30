Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor

Tekirdağ ve ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorlu ilçesi, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, askeri personel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin bayramla ilgili okuduğu şiirlerin ardından, halk oyunları gösterileri yapıldı.



Askeri birliklerin geçiş seremonisinin de yapıldığı tören, askeri araçların geçişiyle sona erdi.



Törene, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı.

Hayrabolu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Törende, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kaymakamlıkta tebriklerin kabul edilmesinin ardından, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Garnizon Komutanı Albay Osman Kaan Özev ve Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı.



Topçu Yüzbaşı İsmail Evren Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından gaziler ve askeri birlikler geçiş yaptı.



Törene, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Garnizon Komutanı Albay Osman Kaan Özev, Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, daire amirleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Malkara ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.



Törende, ilçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı'nın tebrikleri kabul sonrasında eski otogar meydanında devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İstihkam Yüzbaşı Cihangir Topçu, Atatürk ilke ve inkilaplarından ayrılmayacaklarını, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, Çanakkale'de kazanılan zaferlerinde yılmaz bekçileri olacaklarını belirtti.

Törenler resmi geçit ile son buldu.