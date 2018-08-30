Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor
- Kent protokolünün Atatürk Anıtına çelenk sunması Törene katılanlardan görüntü Protokolün törene katılanların bayramını kutlaması İstiklal Marşı'nın okunması Hava Savunma Yüzbaşı Çağlar Arıkan Özkök'ün konuşması Öğrencilerin şiir okuması Halk oyunları ekibinin gösterisi Resmi geçit töreni...
- Kent protokolünün Atatürk Anıtına çelenk sunması
Törene katılanlardan görüntü
Protokolün törene katılanların bayramını kutlaması
İstiklal Marşı'nın okunması
Hava Savunma Yüzbaşı Çağlar Arıkan Özkök'ün konuşması
Öğrencilerin şiir okuması
Halk oyunları ekibinin gösterisi
Resmi geçit töreni
Şüpheli kadının polis merkezine götürülmesi
ADANA - 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.