Büyük Zafer'in 96. Yılı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkomutan sıfatıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını kabul etti.

Erdoğan, Büyük Zafer'in 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da aralarında bulunduğu kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve yüksek yargı organlarının üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller, bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Öte yandan Erdoğan'ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals'ın da arasında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı.

Kutlamalarda, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul sırasında Küba'nın Ankara Büyükelçisi Casals ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile tercüman aracılığıyla bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın, konukların halıda durmaları gereken yeri gösteren metali bir ara ayağıyla düzelttiği de görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, ana binanın girişinde yapıldı.