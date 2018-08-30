Büyük Zafer'in 96. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

CHP Adana İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı'ndan başlayarak Atatürk Parkı'nda son buldu.

Burada CHP İl Başkanlığı yöneticileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türkiye'nin emperyalizme karşı bağımsızlığını, özgürlüğünü tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

Anadolu ve Orta Doğu'nun emperyalist güçlerin tehdidi altında olduğunun altını çizen Kozay, "Demokrasi getirme vaadiyle Orta Doğu coğrafyasında işgal edilen, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ülkelerde her gün aralarında bebeklerin de bulunduğu yüzlerce insan vahşice katledilmektedir. Aynı emperyalist güçler ülkemizde de 96 yıl önce uğradıkları yenilginin rövanşını alabilmek için durmaksızın her yolu denemeye devam etmektedir ancak hiçbir zaman bu kirli emellerine ulaşamayacaklardır." dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi.