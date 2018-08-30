Büyük Zafer'in 96. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Sakarya Valiliği'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Serdivan ilçesindeki bir restorandaki programda, Vali İrfan Balkanlıoğlu, masaları gezdi, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Vali Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ağustosun zaferlerle dolu bir ay olduğunu söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun Türk'e yurt olduğunu anımsatan Balkanlıoğlu, Çanakkale'de ve 1. Dünya Savaşı'nda dönemin süper güçlerine karşı büyük zaferler kazanıldığını aktardı.

Bu memlekette çok acılar yaşandığını, yaşanmaya da devam edeceğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Milli birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece, geçmişte süper güçleri nasıl hezimete uğrattıysak yine uğratırız." dedi.

Balkanlıoğlu, şehit aileleri gazilerin kendilerine birer emanet olduğunu sözlerine ekledi.

Program, yemeğin ardından yapılan duayla sona erdi.

Yemeğe, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.