Büyük Zafer'in 96. Yıl Dönümü Kutlanıyor
Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Duyu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı
Öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Tören, kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle son buldu.