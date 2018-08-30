Büyük Zafer'in 96. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Törende konuşan Garnizon Komutan Vekili ve İspir Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hasan Ofluoğlu, 30 Ağustos'un Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanıldığını söyledi.

Ofluoğlu ayrıca, kazanılan zaferin, işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu da sözlerine ekledi.

Törene İspir Kaymakamı Faruk Erdem, Belediye Başkanı Osman Çakır, kurum amirleri, siyasi parti ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.