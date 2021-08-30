Büyük Zafer 99 Yaşında (30.08.2021)
Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Tören kapsamında, Valimiz Hüseyin Öner, 25'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk töreninin ardından Valimiz Hüseyin Öner, Valilik Makamında tebrikleri kabul etti, ardından Kongre Caddesinde halkın ve askerlerin bayramı kutlandı.
Kutlama programında günün önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Program, güvenlik kuvvetlerinin ve öğrencilerin tören geçidi ile sona erdi.
Valimiz Hüseyin Öner, tören sonunda gazilerimiz ve vatandaşlarımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Habermetre