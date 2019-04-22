Büyük Yürüyüş" 23 Nisan'da Başlıyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş" yarın başlayacak.

Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'da ilk adımı attığı nokta olan, o dönemki adıyla "Tütün İskelesi"nden yarın başlayacak yürüyüşe, Ankara Çayyolu ile Samsun 100. Yıl platformları ve 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun üyeleri ile vatandaşlar katılacak.

Sivil toplum kuruluşlarınca yürüyüş sırasında sadece Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları taşınacak.

Merzifon, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara güzergahının izleneceği 420 kilometrelik yürüyüş, 27 gün sürecek. Yürüyüşe katılanlar 52 noktada mola verecek.

Yürüyüşün ilk durağı Mağmur Dağı'nda, Samsunlu sanatçı Yaşar Gündem "Kuvayı Milliye Destanı" adlı oyunu sergileyecek.

Ankara Elmadağ Kültür Merkezi'nde 16 Mayıs'ta ise şef Hüsnü Yelbay'ın Lalezar Korosu ile 100. yıl anısına hazırladığı oratoryo seslendirilecek.

Yürüyüş, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de tamamlanacak. Yürüyüşe katılanlar Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunup, Ata'ya minnet duygularını sunacak.

Kaynak: AA