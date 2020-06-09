Büyük vicdansızlık: Ormanda 12 köpek ölüsü bulundu
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Büyük vicdansızlık: Ormanda 12 köpek ölüsü bulundu

Kırklareli'den yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.

Büyük vicdansızlık: Ormanda 12 köpek ölüsü bulundu
09.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:50

Kırklareli'den yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Bir ihbar üzerine ormana giden ekipler 12 köpek ölüsü buldu.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine valiliğin emirleriyle oluşturulan ekip tarafından Dereköy yakınlarında ormana, araçla getirilerek bırakılmış 12 ölü, 4 adet canlı ve bitkin köpek bulundu. Bunun üzerine Tarım İl Müdürlüğü Veterineri tarafından ölü hayvanlardan örnek alınırken, dış görünüş tetkikine göre ilk bulgular zehirlenme olarak tespit edildi. Canlı köpekler barınağa götürülerek tedavi altına alınırken, jandarma ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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