GAZİANTEP (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk. Gaziantep, potansiyeli ve çalışkanlığıyla bu kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerimizin başında geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB- Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazianteplilerle bir arada olmanın, hasret gidermenin memnuniyeti içinde olduğunu söyledi.

"Gaziantep bu ne muhteşem bir duruş" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in kendilerini yola çıktıklarından bugüne yalnız bırakmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Antep'i Gaziantep yapan ruh maşallah tüm canlılığıyla, tüm cesametiyle, tüm haşmetiyle karşımda duruyor" diye konuştu.

"SİZLER GAYRETİNİZ VE BAŞARILARINIZLA SADECE BU ŞEHRİN DEĞİL TÜM BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİNİZ"

Bugünün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Antep'i savunurken, şehit düşen erkeğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla binlerce kahramanımızın her birini rahmetle tazim ediyorum, yad ediyorum. Rabbim bir daha bu şehre düşman ayağı değdirmesin. Rabbim bir daha bu şehrin insanlarını kurtuluş mücadelesine mecbur bırakmasın. Bir asır önce burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de ekonomik ve insani kalkınma mücadelesinin meşalesini taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanıyla kalkınmasının bedelini alın teriyle, bölgesindeki kaosun bedelini kardeşlerinin yükünü omuzlayarak ödeyen Gaziantep sahip olduğu imkanların kıymetini çok iyi bilir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz AK Parti'yiz, Bay Kemal'in ifadeleriyle yürüyen bir parti değiliz" ifadesini kullanarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Suriyeli kardeşlerine düşman nazarıyla bakan bir Bay Kemal yok burada. Tam aksine biz Sevgililer Sevgilisi'nin ve Rabbimizin emri ilahisi mucibince 'innemel mu'minune ıhve', 'muhakkak ki müminler kardeştir' ve biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Eğer silahlardan kaçmışlarsa eğer ölüm saikiyle kendi evini terk etmişse kapımızı biz onlara nasıl açtıysak bugün de açarız, yarın da açarız. Onun için şu anda ülkemizde malum 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niye? Çünkü onun kardeşlik anlayışı diye bir anlayış yok, onlar bu ülkedeki vatandaşlarına karşı da zaten böyle davranıyorlar. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte şu anda Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Ne diyor Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da söylediği şu 'Belediyeyi bize verin elektriği size bedava verelim' Be hey cahil, elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Fatma Hanım var mı öyle bir yetkiniz? Adana'ya gittin, Adana Belediyesi CHP'de, hadi Adana'nın yarısı çiftçi, Adanalı çiftçilerimize bedava olarak elektriği ver, elini tutan mı var, yapma diyen mi var? Elektriği veren biziz biz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız elektriği verir be hey cahil, sen bunu da bir öğrenmen lazım. Zaten hayatınız yalan. Seçimlerden önce 'suyu bedava vereceğiz' dediniz, 'elektriği bedava vereceğiz' dediniz. Neyi bedava verdiler? Hiç birisini. Biliyorsunuz Yalancının mumu. O kadar. Şimdi diyorum ki 2023'e giden bu yolda aman ha bu tuzaklara bir daha düşmeyelim ve bunları hüsrana uğratalım. "

Gaziantep'in sadece bölgesinin değil Türkiye'nin de parlayan yıldızı olarak hep ileriye gittiğini ve daha da ileriye gideceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncü kişiler ve öncü fikirler gibi öncü şehirlerin de bulunduğunu, Gaziantep'in de bu öncü şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu şehir, dün Milli Mücadele'nin öncüsüydü bugün kalkınma hamlemizin, dünyaya örnek olan insani duruşumuzun öncüsüdür. Dün düşmanı bu topraklardan atmıştınız, bugün üretiminizle emeğinizle insanlığınızla düşmanın bu topraklara tekrar gözünü dikmesini engelliyorsunuz. Gaziantep'in çalışkan, atılımcı, cesur, vizyoner, ülkesini ve milletini seven insanları geçmişlerini bildikleri ve bugüne hakim oldukları gibi geleceği de iyi okuyorlar. Ülkemizin ekonomi tarihine geçen 'Anadolu Aslanları' tabiri bu şehirden çıkmıştır. Kardeşliğin, ensar bilincinin, sizler var ya sizler, sizler muhacire ensar oldunuz en güzel örneğini bu şehirde sergilediniz. Hiçbir kalkınma hamlesi, hiçbir kuşatıcı politika mahallindeki insanlar sahip çıkmadan neticeye ulaşamaz. Sizler gayretiniz ve başarılarınızla sadece kendinizin, sadece bu şehrin değil tüm bu bölgenin kaderini değiştirdiniz. İşte bunun için Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz, her yerde model olarak sunduğumuz kahramanımızdır, gururumuzdur. "

"GAZİANTEP'E HER SEFERİNDE ESER VE HİZMET ÇIKINIMIZI DOLDURARAK GELİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep sanayisinin bugünkü seviyesine, "Mennan usta" diye bilinen merhum makine üreticisi Mennan Aksoy gibi becerikli ellerin, eski milletvekili Kahraman Emmioğlu gibi yerel dinamiklerle sanayinin gücünü birleştiren fikir ve hizmet abidelerinin ve eski bakanlardan merhum Hasan Celal Güzel gibi vizyoner isimlerin açtığı yolla geldiğini söyledi.

Gaziantep'e şükran borçlarını, şehre yaptıkları hizmetlerle ödemeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Gaziantep'e her seferinde eser ve hizmet çıkınımızı doldurarak geliyoruz. Daha üç hafta önce İstanbul'da, 'Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü Yılında 100 Hayırsever' programında iş insanlarımızla, şehrimize yapılacak eğitim yatırımlarının sözünü aldık. Bir yıl önce bugünlerde Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirmiştik. Yine geçtiğimiz yılın eylül ayında Gaziantep'teydik. Ne yaptık? Teknofest vesilesiyle geldiğimiz şehrimizde organize sanayi bölgemizde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın açılışına katıldık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bay Kemal icraat icraat, laf değil, icraat. Gerçi birileri buna inanmayıp Antep'e kadar gelerek ellerinde hesap makinesiyle fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız, daha çok sayacaksınız. Ama baktılar ki fabrika sayısı 300'ü de geçecek, eksiği yok, fazlası var, hemen konuyu kapattılar. Şimdi Gaziantep 6. Organize Sanayi Bölgesini kuruyor. Bay Kemal, lütfeder gelirsen yerini gösterirler. Kendilerini burada yapılacak fabrikaları da saymaya bekleriz. Hiç değilse bu vesileyle Gaziantep'in yolunu, Gaziantep'in beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır, insanıyla muhabbet ederler, yürekleri de ferahlar. Yoksa bizimle uğraşmaktan, dünyayı kendilerine zehir edecekler. "

AÇILIŞI YAPILAN ESERLER

Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde yatırım bedeli 1 milyar 86 milyon lirayı bulan anaokulu, ilköğretim okulu, ortaokul, lise ile öğrenci pansiyonları ve atölyelerini resmen bugün hizmete açtıklarını söyledi.

Bu yatırımlarla Gaziantep'teki kamu özel derslik sayısının 24 bini geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıradaki yatırımlarla birlikte bu sayı 32 bine ulaşacaktır. Halbuki 2002'de bu şehirdeki derslik sayısı 6 bini bile bulmuyordu. Türkiye'nin de Gaziantep'in de nereden nereye geldiğini tek başına bu örnek bile anlatmaya yeterlidir" dedi.

Yükseköğrenim öğrencileri için inşa edilen yurtlar hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir bloğu 980 yataklı, diğer blokları bin 420 yataklı Şehitkamil Kız Öğrenci Yurdu'nun 348 yataklı Gazikent Kız Öğrenci Yurdunun yeni bloğunun resmi açılışlarını yapıyoruz. Bu sabah gelirken, İstanbul'da bir üst geçidin gövdesine Büyükşehir Belediyesi bir pankart asmış. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yurtları var' diye. Vah zavallı, bizim şu anda Kredi Yurtlar Kurumu olarak Türkiye genelinde hamdolsun açmış olduğumuz yurtların sayısını ben unuttum ama Bay Kemal ve avanesinin böyle yurtmuş, okulmuş derdi yok. Gazikent Spor Salonunu, Oğuzeli Spor Salonunu, Araban Gençlik Merkezi'ni, Gaziantep Üniversite kampüsü genç ofisini, mahallelere yapılan çeşitli spor salonlarını da bugün hizmete açıyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta, Gaziantep Üniversitesinin 250 Yataklı Çocuk Hastanesi ile 50 Yataklı Böbrek Nakli Merkezinin, Yavuzeli ve Karkamış'taki 20'şer yataklı devlet hastanelerinin çeşitli ilçelerimize kazandırılan aile sağlık merkezi, 112 merkezi gibi yatırımların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. TOKİ tarafından Kuzey Şehir Projesi'nde tamamlanan bin 134 konutu ve ticaret merkezini, İlbank tarafından inşa edilen İslahiye, Beykent, İbrahimli, Kuzey Şehir içme suyu ve kanalizasyon projelerinin çeşitli asfaltlama ve asfalt tamiri işlerinin resmi açılışını da yapıyoruz" diye ekledi.

Bugün hizmete açacakları en önemli eserlerden birinin de Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın, büyüyen ve gelişen Gaziantep'in hava ulaşımı ihtiyacını en modern şartlarla karşı karşılayacağına inandığını söyledi.

Gaziantep-Kilis yolu üzerindeki köprülü kavşak ve bağlantı yolları ile Nurdağı-Gaziantep yolunun, Dülükbaba-mezarlık arasındaki kısmını da açtıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Ökkeşiye Türbesi'nin, Tabak Hamamı'nın, Kanalıcı Camii'nin restorasyonlarını, Şehitkamil Bilgi Yılı Halk Kütüphanesi'nin, Rum Kale Cam Terası'nın, AFAD hizmet binasının açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bakanlıklarımız tarafından şehrimize kazandırılan tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çeşitli ilçelere dokuz yüzme havuzu inşa ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneykent Yunus Emre Cemevi, Profesör Doktor Alaattin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Sezai Karakoç Edebiyat Parkı'nın da yine Büyükşehir Belediyesince şehre kazandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle vefat eden Türk sanat müziğine büyük hizmetleri olan Profesör Doktor Alaeddin Yavaşca ile Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'a Allah'tan rahmet diledi.

Merhum Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir müze bölümü açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Profesör Doktor Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nin, Gaziantep'le tüm bu bölgenin ve Türkiye'nin geçmişine ışık tutacağına inandığını söyledi.

Açılışı yapılan Yazıbağı Hayvan Barınağı'nın, sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınması bakımından önemli bir hizmet olarak gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun emin ellerde. Biliyorsunuz dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesine götürdük. Şu anda Antalya Üniversitesinde bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası, dünyanın saygın hocası Profesör Doktor Ömer Özkan Bey'e teslim ettik, kendisiyle de görüştük. İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu, sağlığına kavuştururuz. "

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin maddi imkanı sınırlı vatandaşlara su indirimi, üniversite öğrencilerine toplu ulaşım desteği, anne adaylarına süt yardımı çalışmaları yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin toplam yatırım tutarı 478 milyon lira olan eser ve hizmetlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Şahinbey Belediyesinin Gaziantep'e yakışır bir eser olan kongre ve sanat merkezini kentin hizmetine sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Yine kendisinin yaptığı Yeşilvadi Millet Bahçesi'nin önündeki 12 kilometrelik 50 metre genişliğindeki Yeşilvadi Bulvarı'nı tamamladık. Mavikent Projesi'nin bin 245 konuttan oluşan yeni etabının, Serinevler'de 210 konutun, Yamaçtepe'de 150 konutun inşasını bitirdik. Ayrıca Bulvarı, Akkent Spor Köyü, Galericiler Sitesi, Tekstilkent Katlı Otoparkı, Yeşilvadi Polis Amirliği, Mavikent Pazar Yeri ile çok sayıda sosyal tesis, park, cami, restorasyon projesi yine Şahinbey Belediyemizce tamamlandı. Türkiye'nin kaynak üretme ve bütçesini iyi kullanma konusundaki örnek kurumu Şahinbey'in toplam yatırım tutarı 1 milyar 193 milyon lira olan bu eserinin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece Gaziantep'e bakanlıklarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz vasıtasıyla kazandırdığımız 5 milyar 92 milyon liralık yatırımların resmi açılışlarını gerçekleştirmiş olduk. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. "

"KURUN SEVİYESİNİ ŞARTLAR, İHTİYAÇLAR, İMKANLAR BELİRLER"

İmam Şafii'ye "Fitne zamanında doğru olanı, hak yolunda olanı, hakkı tutanları nasıl anlarız? " diye sorulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmam Şafii şöyle cevap vermiş: 'Düşmanın oklarını takip edin. O oklar sizi hak yolunun ehline götürecektir' demiş. Yeminli Türkiye düşmanlarından, terör örgütlerine ve küresel tetikçilere kadar herkes bu ülkede kime saldırıyorsa sizlerin yanında olacağınız kişi de odur. Bugün bizlere, AK Parti'li kadrolara, Cumhur İttifakı'na saldıranlara dikkatlice bakıldığında bu çevrelerin aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin düşmanı olduklarını görürsünüz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin diline, gönlüne, aklına, menfaatine göre konuştuklarını, işi ise ona göre yaptıklarını vurgulayarak, "Karşımızdakilerin düşmanın dili ve aklıyla hareket etmesi, onlar adına bize ok atması, kılıç sallaması herhalde ülkeye ve millete muhabbetlerinden kaynaklanmıyor. Onların gözü de başka yere bakar, kalbi de başka yer için atar, hesapları da başkaları için kuruludur. Bunun son örneğini döviz kurlarında bir süredir yaşanan dalgalanma nedeniyle bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

Kurun serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışının 84 milyonun her birinin hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakamı değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın, atalarımızın güzel bir lafı var: 'Dere yatağında akar' Bay Kemal bunları bilmez. Ben ekonomistim, benim işim bu. Kırk yıl siyasette bu türlerle uğraştık" dedi.

"BU SÜREÇ BOYUNCA BİZ HEP ÇALIŞTIK, HAZIRLIK YAPTIK, TEDBİR GELİŞTİRDİK"

Türkiye'nin gerçekleriyle, ekonominin işleyişiyle, milletin menfaatleriyle ilgisi bulunmayan spekülatif bir dalgayla Türkiye'nin boğulmaya çalışıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu ne yaptık, bir saatte atıverdik. İnsanları paniğe sürükleyerek bu dalgayı sürekli büyütmek için ortada dolaşan siyasetçi kılıklı muhterisleri, akademisyen ve gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik. Akla, mantığa, izana, vicdana, ahlaka sığmayan ne senaryoların ortada dolaştırıldığını ne sinsi hesapların yapıldığını ne karanlık hayallerin kurulduğunu hep birlikte gördük mü? Hep birlikte bunu yaşadık mı? Ülkesinin ve milletinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanların sureti haktan görünerek nasıl keyifle seslerini yükselttiklerine şahitlik ettik. Bu süreç boyunca biz hep çalıştık, hazırlık yaptık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıkınca yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık. Halbuki ortada bu sert iniş çıkışları gerektirecek hiçbir şey yoktu. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en yüksek üretimine, istihdamına, ihracatına ulaştığını kaydederek, "Küresel finans krizine rağmen uluslararası yatırımcılar, son dönemin en yoğun ilgisiyle ülkemize akın ediyordu. Kendi sanayicilerimiz sürekli kapasite büyütüyor, yeni fabrikalar inşa ediyor, yeni eleman arıyorlardı. Lojistik sektörümüz tarihimizin en canlı ve en karlı dönemini yaşıyordu. Turizmde öngörülerin ötesinde turist sayısını ve gelir rakamını yakaladığımız bir sezon geçiriyorduk. Hizmetler sektörü, salgından sonraki en hareketli dönemin tadını çıkartıyordu. Buna rağmen dışarıdan ve içeriden birileri dedikoduyla, yalanla, iftirayla ülkemizi içinde olduğu gelişme ikliminden çıkartıp kriz iklimine sokmak için ısrarla, canla, başla çalıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Türkiye güzellemeleriyle Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını yok etmeyi hedefleyenlerin "Hemen seçim" çağrılarıyla ortaya döküldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, Meral Hanım, boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin hukuk devleti olarak gereğini yerine getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu süreçte ülkemizin yaşadığı sıkıntılar karşısında 'Faizleri artırın, bundan başka çözüm yok' diyenler, bu Bay Kemal ne diyordu? 'Faizi sıfırlayın', biz de her türlü desteği verelim. Bay Kemal, sen bu aklı kendine sakla. Dün öyle dedin, bu defa kalktın, farklı konuşmaya başladın. Çünkü hiçbirinin de ülkenin ve milletin meselelerini çözmek gibi bir derdi yok. Yaşananlar aslında bunların ne kadar sığ, ne kadar boş, ne kadar kifayetsiz, ne kadar hazırlıksız olduklarını bir kez daha ortaya çıkardı. Bunlara değil ülke yönetimini vermek, önlerine üç keçi emanet katıp Islahiye veya Nurdağı yaylalarına salsanız akşama hepsini de kaybetmiş olarak geri dönerler. Allah göstermesin, bu kifayetsiz muhterislere ne ekonomi ne dış politika ne güvenlik ne de ülkenin başka direksiyonu teslim edilir. Bunlar daha yönettikleri belediyelerde yolları yapmayı, çöpleri toplamayı, otobüsleri doğru dürüst çalıştırmayı bile beceremiyorlar. Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi IMF'ye, dış politikayı mandacılara, sosyal politikacıları tacizcilere, istihdamı tecavüzcülere bırakıp aralarındaki kavgadan fırsat bulurlarsa kendileri de çilingir sofralarında keyif çatarlar. "

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GETİRME HEDEFİMİZE HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR YAKINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek dertlerinin, ülkeyi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ve cari fazlayla büyütmeye devam edip bir an önce hedeflerine ulaşmak olduğunu belirterek, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kalmadan bu işi bitirmiş olacağız. Bizi en iyi yıllık 10 milyar doların üstünde ihracatı olan, aylık 1 milyar dolar ihracat sınırına dayanan, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine giderek, daha çok yoğunlaşan Gaziantep anlar. Gaziantep'in her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en güçlü şekilde yanımızda olacağından şüphem yok" diye konuştu.

"Öyle bir ses verin ki duymayan kulak duysun, nasırlaşmış yürekler titresin" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara seslenerek, "Gaziantep, büyük ve güçlü Türkiye için 2023'te bir kez daha bizimle olmaya var mısın? Gaziantep, ülkemizin 20 yıllık kalkınma mücadelesini zirveye çıkarmaya var mısın? Gaziantep, devleti ve milletiyle bu ülkeyi yeniden bölgesinde ve dünyada liderliğe taşımaya var mısın? Rabbim şu coşkuyla yükselen sesler, kalpten edilen dualar, akıtılan gözyaşları, yeşeren umutlar hürmetine bu ülkeyi ve bu milleti esirgesin, feraha eriştirsin, hedefleriyle buluştursun. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk. Gaziantep, potansiyeli ve çalışkanlığıyla bu kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerimizin başında geliyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE ŞEHRİMİZİ DAHA BÜYÜK HİZMETLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gaziantep'e son 19 yılda 45 milyar lira yatırım yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "İkinci devlet üniversitesi olarak Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda, 10 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık, toplam 38 spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 7, 5 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağlıkta toplam 96 sağlık tesisi inşa ettik. Ayrıca bin 875 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Gaziantep'te 26 bin 237 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 20 bin 531 adetini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 5 bin 706 konutun yapımı devam ediyor. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehrimize söz verdiğimiz altı millet bahçesinden dördünü bitirip Gaziantepli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Eski stadyum yerine yaptığımız millet bahçemizin inşası hızla sürüyor. Mevcut stadyumu da biliyorsunuz yine biz yaptık. Kalan iki millet bahçemizi en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Ulaştırmada, 116 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 314 kilometre ilave yaparak toplamda 430 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Gaziantep, Nizip, Birecik Diyarbakır hududu yolunu, Perilikaya Köprülü Kavşağı'nı, Hasan Kalyoncu Kavşağı'nı, Gaziantep Çevre Yolu üzerindeki Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı'nı seneye bitiriyoruz. Nizip-Karkamış yolunu, Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunu ve Gaziantep Kilis ayrımı Oğuzeli-Karkamış yolunu 2023'te tamamlıyoruz. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunu, Osmaniye-Nurdağı yolunu ve Nurdağı-Musabeyli (Kilis-Akbez) ayrımı yolunu ise 2024 yılında hizmete açıyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nı hayata geçiriyoruz. Sözleşmesi geçtiğimiz yıl yapılan bu hattın kredi görüşmeleri biter bitmez inşasına başlanıyor. Gaziray'ın proje genelindeki toplam fiziki ilerlemesi yüzde 77 seviyesinde. Önümüzdeki yıl Gaziray'ı da işletmeye açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar Gaziantep'te altı baraj, üç gölet inşa ettik. Islahiye-Yesemek Barajı ile Şahinbey Burç Çamlık Göleti'nin inşaatları sürüyor. Son 19 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 204 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan sekiz sulama tesisiyle Gaziantep'te toplam 301 bin dekar araziyi daha suyla buluşturuyoruz. Gaziantepli çiftçilerimize toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı suyun temini için Fırat'tan buraya su getireceğiz. Merkez ile birlikte dokuz ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan tesislerde bulunanlarla canlı bağlantı yaptı. Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın açılışını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yunus Emre Cemevi'nin açılışını TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin yaptı. Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakil Merkezi ve Çocuk Hastanesi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanko Camii'nin temel atma töreni için yapılan canlı bağlantıda, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'na caminin ne zaman tamamlanacağını sordu. "En kısa zamanda" cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin 2023'e girerken bitirilmesi sözü istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konukoğlu'nun "İnşllah Sayın Cumhurbaşkanım" sözlerine "İnşallah yemindir" karşılığını verdi.

??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir? — Haberler (@Haberler) December 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet