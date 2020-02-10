Büyük teknoloji şirketleri, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekiliyor

10.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:10

Büyük teknoloji şirketleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarı olarak bilinen, 24-27 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nden (MWC) tek tek çekiliyor.

Teknoloji devleri LG, Ericsson, Nvidia, Amazon'dan sonra Sony, NTT Gocomo ve Gigaset de MWC'ye katılmayacağını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, MWC'ye katılmayacağı açıklayan şirketlerin, fuar alanındaki toplam standların yüzde 10'luk bir bölümünü oluşturduğu belirtildi.

Sony, "Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, medyamızın ve ortaklarımızın refah ve güvenliğine büyük önem verdiğimiz için MWC 2020'ye katılmama üzerine zor bir karar aldık." açıklamasında bulundu.

MWC'ye katılmama kararı alan diğer şirketler de benzer bir şekilde, yeni koronavirüs salgınına karşı "çalışanlarını ve müşterilerini riske atmamak için bu kararı aldıklarını" duyurdu.

Diğer yandan MWC'deki iptallerin, geçen yıllarda bu etkinlikten büyük gelir elde eden Barselona'daki turizm sektörünü de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Barselona otelcilik derneği "Gremi Hoteles", MWC'nin organizatörü Dünya GSM Birliği'ne (GSMA) "güvenlerinin tam" olduğunu belirtse de fuarın yapılacağı tarihler için otel iptallerinin başlamasını endişeyle izlediklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da basına yaptığı değerlendirmede, MWC'nin gerçekleşmesi için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Katalonya özerk yönetim hükumeti Dijital Politikalar Bakanı Jordi Puignero MWC'nin iptal edilmesini gerektirecek hiçbir koşulun olmadığına dikkat çekerek, 200 ülkeden 2 bin 400 firmanın fuara katılacağını hatırlattı.

Barselona kentinin bağlı olduğu Katalonya özerk yönetimindeki Eczacılar Derneği Sekreteri Marina Oriol Carreras, İspanyol haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, koronavirüs salgını sonrası maskelerde satışın yüzde 200 arttığını ve stokların tükendiğini aktardı.

Hubey'den gelenler fuara alınmayacak

Koronavirüs salgınına karşı tedbir alan GSMA ise Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin MWC fuar alanına alınmayacağını bildirdi. GSMA, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurmuştu.

MWC'de, konferans salonlarında her konuşmacıda mikrofonun değiştirilmesi kararını alan GSMA, katılımcılara "el sıkışarak selamlaşma yapılmaması" gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştu.

Ülkede 2 vaka tespit edildi

İspanya'da mevcut durumda biri ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda diğeri de doğudaki Balear Adaları bölgesinde olmak üzere tespit edilmiş iki koronavirüs vakası bulunuyor.

Almanya ve Fransa'da koronavirüs vakası tespit edilen kişilerle temas ettikten sonra İspanya'ya gelen söz konusu iki kişiden biri Alman, diğeri de İngiliz vatandaşı. Her ikisinin de sağlık durumların iyi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA