Büyük Taşınma İçin Yollar Kapatıldı (Havadan 1)

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Basın Ekspres ve Yeşilköy Havuzlu kavşak ve bazı yollara giriş polis tarafından kapatıldı.

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı-Mahmutbey yönünde 26 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat araç trafiğine kapalı kalacak. - İstanbul

Kaynak: DHA