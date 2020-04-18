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Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Belçika, Spor

Büyük takımlar Alanyasporlu N'Sakala'nın peşinde

AYTEMİZ Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala turuncu yeşilli takımdaki performansıyla büyük takımların radarına girdi.

18.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:52
Büyük takımlar Alanyasporlu N'Sakala'nın peşinde

AYTEMİZ Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala turuncu yeşilli takımdaki performansıyla büyük takımların radarına girdi.

Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala'nın bu sezon sonu turuncu yeşilli takımdaki sözleşmesi sona eriyor. Başarılı sol bekin Alanyaspor'daki istikrarlı ve iyi oyunuyla büyük takımların radarına girdiği iddia edildi. Alanyaspor'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Demokratik Kongolu oyuncu 2017-2018 sezonunun başında Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edildi. 3 sezondur turuncu yeşilli formayı giyen N'Sakala, Alanyaspor'un sol bekteki değişmez ismi oldu. Her geçen sezon başarısının üstüne koyan sol bek bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 27 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Toplam 2 bin 400 dakika forma giyen N'Sakala, bugüne dek Alanyaspor ile toplam 120 maça çıktı ve 7 asisti bulunuyor.8 FARKLI HOCAYLA ÇALIŞTIAlanyaspor'da forma giydiği bu 3 sezonda 8 farklı teknik direktörle çalışan Fabrice N'Sakala en çok forma şansını Saffet Susiç ile buldu. N'Sakala, bugüne dek Hüseyin Kalpar (13), Saffet Susiç (29), Hikmet Karaman (5), Mesut Bakkal (21), Mustafa Camunak (1), Sergen Yalçın (22) ve Erol Bulut (27) ile çalışma fırsatı buldu. Mevcut teknik direktör Erol Bulut'un da sol bekte vazgeçemediği isim olan N'Sakala, forma şansını koruyor.

Süper Lig'in en başarılı top çalma istatistiklerine sahip futbolcuları arasında yer alan sol bekle ilgili bu sezon çok fazla transfer dedikodusu çıktı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu dedikoduları basında yer alırken, sarı lacivertli ekibin sezon sonu için anlaştığı da iddia edildi. Son olarak Fabrice N'Sakala'yı Beşiktaş'ın teknik direktörü ve eski hocası Sergen Yalçın'ın kendisini istediği öne sürülürken, sezon sonu Alanyaspor'da kalıp kalmayacağı merak konusu.

- Antalya
Büyük takımlar Alanyasporlu N'Sakala'nın peşinde

Kaynak: DHA

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