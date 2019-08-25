25.08.2019 17:18

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Büyük Taarruz zaferinin üstün bir kurmay savaşı olduğunu belirterek, "Türk kurmaylarının ne kadar üstün olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Türk askerinin ne kadar inatçı ve dayanıklı olduğu anlaşıldı." dedi.

Ortaylı, Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen, "Büyük Taarruz ve Kocatepe'yi bir de bizden dinleyin" isimli panelde, kentin kısa zamanda hızla geliştiğini söyledi.

Kentin, sanayi ve tarım alanında büyük ilerleme katettiğini aktaran Ortaylı, "Bu şehiri daha da geliştirdiğimizde, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal ve mukaddes şehitlerimizin vazifelerini tamamlamış, yollarında yürümüş oluruz." diye konuştu.

"Mustafa Kemal ileri görüşüyle bu zafere ulaştı"

Büyük Taarruz'un 97'inci yılında düzenlenen panelin anlamlı olduğuna işaret eden Ortaylı, şöyle konuştu:

"Büyük Taarruz da zafer çok zor şartlarda elde edildi. Burada Kocatepe'ye yürüyüş yapmak güzel bir ritüeldir. Çünkü burası çok önemli bir bölgedir. Burada kazanılan zaferle Türkiye'nin bizim olduğu açığa kavuşmuştur. 1922 Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ki çok manidar bir savaştır, Yunan ordusu durduruldu. Büyük Taarruz zaferi, üstün bir kurmay savaşıdır. Türk Kurmaylarının ne kadar üstün olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Türklerin askerlerinin ne kadar inatçı ve dayanıklı olduğu anlaşıldı. Bizler bu zaferi kazandık ama Yunan'ı daha da öteye kovalayamadık. Çünkü ordu, bitkin haldeydi ve hali de yoktu. O dönemde Kazım Karabekir Paşa, 'daha da ileriye gitmekle uğraşmayalım, elimizdekini de kaybederiz' diyor. Çünkü o dönemde vatan öyle bir halde ki dört bir yandan kuşatılmış durumda. Ancak büyük Mareşal Gazi Mustafa Kemal, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' dedi. Şimdiki Ege, o dönem Akdeniz'dir. Bu noktaya çok büyük tartışmalar arasında gelindi. Mustafa Kemal ileri görüşüyle bu zafere ulaştı."

Kaynak: AA