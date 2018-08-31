Büyük Taarruz ve Zafer Paneli

Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türk milletinin bir bütün olarak Başkomutanının etrafında toplanarak gerçekleştirdiği tek savaştır. Bu süreçte sadece askeri olarak değil millet, ordu ve meclis mücadeleyi son noktaya hazırlanmıştır." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Topkapı Sarayı konferans salonunda düzenlenen "96. Yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi: Büyük Taarruz ve Zafer" başlıklı panelde konuşan Eraslan, Büyük Taarruz'a giden süreci anlattı.

Trablusgarp'tan başlayarak 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla nihayetlenen mücadele sürecine değinen Eraslan, Büyük Taarruz'u bu mücadele sürecinin taçlandırıldığı yer olarak niteledi.

Eraslan, "Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türk Milletinin bir bütün olarak Başkomutanının etrafında toplanarak gerçekleştirdiği tek savaştır. Bu süreçte sadece askeri olarak değil millet, ordu ve meclis mücadeleyi son noktaya hazırlanmıştır. Yine Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'Her safhasında inceden inceye hazırlanan, başarıyla vurgulanan ve sonuçlandırılan bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Ali Satan ise Büyük Taarruz'un 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı'nın son muharebesi olduğunu söyledi.

Zor şartlarda olsa da mütareke için bu savaşa mecbur kalındığını ifade eden Satan, "Karşımızda bizimle diplomatik münasebet kurmak istemeyen devletler vardı. Biz mütarekeyi barışa giden yol olarak görürken, karşımızda mütarekeyi işgale vesile olarak gören bir itilaf devletleri bloku vardı. Dolayısıyla biz tekrar silaha sarılmaya mecbur kalmıştık. Ölüm kalım mücadelesi verdik." diye konuştu.

Doç. Dr. Abdurrahman Bozkurt ise Büyük Taarruz döneminde itilaf devletlerinin durumuna değinerek zaferin zor şartlar altında kazanıldığını dile getirdi.

İngilizlerin çatışmadan kaçındığı belirten Bozkurt, bunun nedeninin ekonomik sorunlar, yeterince birliğe sahip olmaması, İtalya ve Fransa'nın TBMM ile savaş yapmak istememesi olduğunu kaydetti.