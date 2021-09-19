Büyük Taarruz'un anlatıldığı "30 Ağustos Dijital Gösterimi" bugün sona eriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümüne özel hazırlanan "30 Ağustos Dijital Gösterimi" bugün saat 19.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla açılan "360 Kültür Sanat 30 Ağustos Dijital Gösterimi" sona eriyor.

26 Ağustos'ta Marmaray Yenikapı İstasyonunda açılan dijital gösterimde, 3 farklı salonda çeşitli dijital etkinlikler ziyaretçilere sunuldu.

360 Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen dijital gösterimde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar gerçekleşen olayları film gösterimi ile anlatan Hologram film odası, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kahraman komutanların isimleri ve fotoğraflarının tanıtıldığı LED ekranlı kısım ve Türk askerlerinin Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini anlatan videoların sergilendiği video mapping alanı yer alıyor.