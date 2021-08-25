Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü kutlamaları başladı

Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde törenle başladı.

Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde törenle başladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, törende, 99 yıl önce böyle bir akşamda aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının, karargahı Konya'nın Akşehir ilçesinden Şuhut'a taşıdıklarını söyledi.

O dönemde Şuhut'un işgal edilmediğini anımsatan Eroğlu, "Şuhut'un etrafı dağlarla çevrili, Yunan düşmanı buraya geldiği zaman Türk askerinin pusu kurabileceğini düşünerek Şuhut'u işgale cesaret edememiştir. Dolayısıyla Atatürk ve aziz silah arkadaşları, kahraman ordu 24 Ağustos 1922'den itibaren burada toplandı. 25 Ağustos 1922 cuma akşamı Zafer Yolu'ndan Kocatepe'ye yürüdü ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz başladı." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri Büyük Taarruz Karargah Evi'ndeki hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Atatürk Evi'ndeki törenden sonra mehter takımı eşliğinde atlı süvari birlikleri ile Şuhut Şehir Stadı'na yürüyüş yapıldı.

Şehir Stadı'ndaki törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Afyonkarahisar'ın, büyük zaferin açılan son kilidi olduğunu söyledi.

Buradaki mücadelenin Kurtuluş Savaşı'nın en parlak sayfası haline geldiğini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Yunan işgali sahasının dışında kalan Şuhut ise 25 Ağustos 1922'de batı cephesi karargahının buraya taşınmasıyla kurtuluşumuzun karargahı oldu. Tarihin gurur ve şeref dolu bugünlerini Türküler, destanlar ve danslar ile dopdolu coşkulu bir programla yeniden yaşatmak halkımızla kıymetli sanatçıları buluşturmak için İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğumuz, 'Zafer Yolu Var Oluş Destanı' adıyla sizler için gösteri hazırladı. Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'nin en ateşli günlerinin yaşandığı sırada milletçe yeniden var oluş mücadelesi ortaya koyan 'ya istiklal ya ölüm' diyen bir halkın düşman işgaline karşı direnişine aziz destanını bu kez sahnede sanatçılarla bir kez daha yaşayacağız."

Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösteri sundu, konser verdi.

Törene, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay