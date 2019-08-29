29.08.2019 13:08

Büyük Taarruz'da şehit olan askerlerin kabrinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü törenleri kapsamında, Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan ve İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırlarında Yunan ordusuyla çarpışarak şehit olan 42 ve 47'nci Alaylar'dan 14 Giresunlu askerin kabrinin bulunduğu Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İscehisar Kaymakamlığı adına Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in şehitlik anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan İstihkam Binbaşı Ahmet Barış Ülke, Giresunluların TBMM'nin kuruluşundan sonra 42. ve 47. gönüllü Giresun Alaylarını teşkil ederek Koçkiri ayaklanmasının bastırılmasında görev aldıklarını söyledi.

47. Alay, Büyük Taarruz öncesinde de gönüllü olarak "Topal Osman" komutasında Afyonkarahisar bölgesine geldiklerini kaydeden Ülke, şöyle konuştu:

"26 Ağustos 1922'te Mustafa Kemal'in emriyle Büyük Taarruz başlamıştır. Bu sırada 47. Giresunlu gönüllü alayı İscehisar ilçesi Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırları içerisindeki 'Kapaçkıran' ve 'Dedesivri' mevkilerinde mevzilenmiş olan düşmanla savaşmaktadır. Tepelerin yamaçlarına Yunanlılar tel örgülerle tahkimat yapmışlardır. 38 cesur Giresun uşağı kendi imkanlarıyla temin ettikleri paslı makaslarla bu engel manzumesini keserek bir gecede tel örgülerden geçmeye muvaffak olmuşlardır. Ancak Yunanlıların yaklaşan Türk askerini fark ederek mermi yağdırmaya başlamasıyla 14 yiğit Giresun uşağı şehit olmuştur."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Kaynak: AA