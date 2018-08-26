Büyük Taarruz'un 96. Yıldönümü Kutlamaları Şuhut'da Başladı

Büyük Taarruz'un 96. yıldönümü kutlamaları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi önünde düzenlenen törenle başladı. Törene eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutkun ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı .

Törende konuşma yapan milletvekili Veysel Eroğlu, "Tam 96 yıl önce böyle bir günde aziz Atatürk ve silah arkadaşları komuta merkezini buraya taşıdılar ve burada tarihimizin en büyük harp planını gerçekleştirdiler. ve neticede aziz Atatürk ve silah arkadaşları 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan bu akşam Şuhut'tan ve Çakıröz köyünden başlayarak Kocatepe'ye hareket etti. Atalarımızın bu zafer yolu diye adlandırdıkları bu yolda yürüyeceğiz. Onların hatıralarını yad edeceğiz, bu topraklar mübarek topraklar şehit kanları ile yoğrulmuş topraklar. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ayrıca Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü onu da buradan kutluyorum. Hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir, bizim büyük hedeflerimiz var, bizim kızıl elmamız var." dedi.

Atatürk evindeki törenden sonra mehter takımı eşliğinde atlı süvari birlikleri ile Şuhut Şehir Stadı'na yürüyüş yapıldı. Buradaki törenlere Afyonkarahisar milletvekilleri Burcu Köksal ile Gültekin Uysal da katıldı. Program Büyük Taarruz'un başladığı saat olan 23.55'de Şuhut Çakırözü köyünden Kocatepe'ye yürüyüş ile devam etti. Program sabah gün ışıyıncaya kadar Kocatepe'de devam edecek. - AFYONKARAHİSAR