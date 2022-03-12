Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenecek "Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı.

Afyonkarahisar'ın kurtuluşunun 100. yılında gerçekleştirilecek festival, 16-20 Mayıs'ta yine kentte yapılacak.

Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ile deneysel kategorilerinden filmlerin yarışacağı festivalde, ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.

Başvuruların 3 Mayıs'a kadar devam edeceği festivalde, 24 kısa film seçilecek. Ana Jüri oylarıyla belirlenecek 8 finalist eser sahibi festival kapsamında ağırlanacak ve filmlerin özel gösterimi yapılacak.

Festivalde aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşunu ve Milli Mücadeleyi anlatan uzun metrajlı film gösterimlerinin yanı sıra Afyonkarahisarlı yönetmen Yücel Çakmaklı'nın yapımları da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Jüri başkanlığını yönetmen Metin Günay'ın üstlendiği festivalin jürisinde Mehmet Bozdağ, Gani Müjde, Cengiz Bozkurt, Filiz Zengin, Doğan Ümit Karaca ve Eylem Kaftan yer alıyor.

Başkanlığını Baran Mayda, direktörlüğünü ise Ahmet Bikiç'in üstlendiği festivalle ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna "www.buyuktaaruzkisafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.