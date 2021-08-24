Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda Ankara'dan yola çıkan sporcular Konya'ya geldi
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Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda Ankara'dan yola çıkan sporcular Konya'ya geldi

Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda Ankara'dan yola çıkan sporcular Konya'ya geldi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30 sporcunun Ankara'dan İzmir'e, yaklaşık 1150 kilometre pedal çevireceği bisiklet turunun, Polatlı'dan sonraki durağı Konya'nın Yunak ilçesi oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30 sporcunun Ankara'dan İzmir'e, yaklaşık 1150 kilometre pedal çevireceği bisiklet turunun, Polatlı'dan sonraki durağı Konya'nın Yunak ilçesi oldu.

Bir grup gönüllü tarafından düzenlenen ve 22 Ağustos'ta Anıtkabir'den başlayan Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Yunak ilçesine vardı.

Sporcular ilçede, Yunak Kaymakam Vekili Yusuf Beran Vuran, Belediye Başkanı Ali Konak ve diğer yetkililerce karşılandı. Yunak belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulan bisikletçilere bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

???????Bisikletçiler adına gazetecilere açıklama yapan etkinlik organizatörü emekli subay Osman Kutlu, Türk ordusunun savaş zamanı izlediği rotayı takip ettiklerini ifade ederek, geçtikleri güzergahlarda bulunan şehitlikleri de ziyaret ettiklerini söyledi.

Kutlu, organizasyonun amacının, Büyük Taarruz'un unutulan ve bilinmeyen kahramanlarını gün yüzüne çıkararak topluma hatırlatmak olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Vuran da Ankara'dan yola çıkan grubu, sevgi ve hoşgörü insanı Mevlana'nın şehrinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Arkadaşlarımıza bu anlamlı yolculuklarında kolaylıklar diliyorum. Ülkemizin müdafaasında şehadete erişen Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Gönüllüler Yunak'ın ardından Akşehir ve Afyon istikametini takip ederek 9 Eylül'de İzmir'e ulaşacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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