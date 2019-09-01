Büyük Taarruz Bisiklet Turu, Banaz'da
30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi, Uşak'ın Banaz ilçesine ulaştı.
30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi, Uşak'ın Banaz ilçesine ulaştı.
Kocatepe'den 26 Ağustos'da çıkan 30 bisikletli Banaz ilçesine giriş yaparak ilçedeki kurtuluş etkinliklerine katıldı.
Vatandaşlar bisikletlilere sevgi gösterisinde bulundu.
Bisikletçilerden Orhan Kotluk, katılımcı sayınının her geçen yıl arttığını belirterek ekibin 9 Eylül'de İzmir'e ulaşacağını söyledi.
Bisikletçiler daha sonra ilçeden ayrıldı.