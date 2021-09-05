Büyük Taarruz Bisiklet Turu Alaşehir'e ulaştı
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Büyük Taarruz Bisiklet Turu Alaşehir'e ulaştı

Büyük Taarruz Bisiklet Turu Alaşehir'e ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara Anıtkabir'den 22 Ağustos'ta başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek olan Büyük Taarruz Bisiklet Turu Manisa'nın Alaşehir ilçesine ulaşarak coşkuyla karşılandı.

Ankara Anıtkabir'den 22 Ağustos'ta başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek olan Büyük Taarruz Bisiklet Turu Manisa'nın Alaşehir ilçesine ulaşarak coşkuyla karşılandı.

22 Ağustos'ta Ankara Anıtkabir'den başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek Büyük Taarruz Bisiklet Turu, Manisa'nın Alaşehir ilçesine ulaştı. Alaşehirli vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan bisiklet ekibi, Türk Bayrağını açarak Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geldi. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan bisikletçiler, izleyenleri Türk Bayrağı ile selamladı.

Toplam 30 kişilik bisiklet ekibinin ekip lideri Osman Kutlu, "Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda her yıl Ankara Anıtkabir'den yola çıkıyoruz. Sakarya Savaşı'nın alanlarını, Büyük Taarruz'un savaş alanlarını günü gününe, saati saatine ordumuz nereden geçmişse her yerden geçerek, çadırlarda konaklayarak, şehitliklerde anma törenleri düzenleyerek ilerliyoruz. 9 Eylül'de İzmir'e kadar gidiyoruz. Bu gün de Alaşehir'in kurtuluşu olduğu için Alaşehir'deyiz" dedi. - MANİSA

Büyük Taarruz Bisiklet Turu Alaşehir'e ulaştı
Büyük Taarruz Bisiklet Turu Alaşehir'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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