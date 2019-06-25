Büyük Steam Yaz İndirim Günleri Başladı

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, kullanıcılarının oyunları uygun fiyatlardan edinebilmeleri için her yıl bazı önemli tarihlerde büyük indirimlerini gerçekleştiriyor. 2019'un en büyük toplu indirimlerinden birisi olan Steam Yaz İndirimi ise az önce başladı. Birçok oyuncunun yüksek fiyatı sebebiyle edinemediği oyunlar artık çok uygun fiyata satışta.

Her indirimde olduğu gibi bu indirimde de Steam sunucuları yüksek talepleri karşılamakta zorlanıyor gibi görünüyor. Son derece yavaş olan ve kopmalar yaşayan platform, kısa süre içerisinde daha rahat hizmet vermeye başlayacaktır. İşte Steam'de indirime giren oyunlardan sizler için seçtiklerimiz:

10. Jurassic World Evolution

Normal Fiyatı 171 TL - %70 İndirim - İndirimli Fiyatı: 51,30 TL

9. Zombie Army Trilogy

Normal Fiyatı 65 TL - %80 İndirim - İndirimli Fiyatı: 13 TL

8. Mount & Blade: Warband

Normal Fiyatı 29,99 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 7,49 TL

7. Euro Truck Simulator 2

Normal Fiyatı 39 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 9,75 TL

6. ARK Survival Evolved

Normal Fiyatı 77 TL - %65 İndirim - İndirimli Fiyatı: 26,95 TL

5. Rainbow Six Siege

Normal Fiyatı 102,99 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 51,49 TL

4. Football Manager 2019

Normal Fiyatı 102,99 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 51,49 TL

3. Rise of the Tomb Raider

Normal Fiyatı 89 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 13,35 TL

2. ARMA 3

Normal Fiyatı 74,99 TL - %66 İndirim - İndirimli Fiyatı: 25,49 TL

1. Assassin's Creed: Odyssey

Normal Fiyatı 309 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 154,50 TL

Yaz İndirimi'nin yanında aynı zamanda Steam Grand Prix 2019 yarışması da başladı. Kıyasıya mücadelelerin gerçekleşeceği yarışmaya herkes katılabiliyor. Kazanan takımlara ise en çok istedikleri oyunlar ücretsiz olarak veriliyor. Yarışmada galip gelmek için buradan yarışma sayfasına gidebilir ve görevleri yapmaya başlayabilirsiniz.

Kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa hazır olun, artık yaza girdik.

Bu yazımızda sizler için özel olarak seçip listelediğimiz oyunlar büyük Steam Yaz İndirimi'nin sadece küçük bir kısmı. Yaz İndirimi kapsamında fiyatında düşüş olan tüm oyunlara buradan ulaşabilir ve en güncel oyunları çok uygun fiyatlara edinerek keyifli anlar geçirebilirsiniz.