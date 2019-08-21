Büyük ses getiren mini-dizi 'pavyon'

21.08.2019 17:04

Yeni bölümü merakla beklenen mini dizinin 23 Ağustos'ta BluTV'de ekranlara gelecek yeni bölümün fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Sami Öztürk'ün üstlendiği, yapımcı koltuğundaysa Enver Arcak'ın oturduğu mini kurmaca belgesel dizi 'Pavyon', yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgiyle takip ediliyor. 23 Ağustos'ta yayınlanacak 4.bölümünde seyirci, Ankara'yla özdeşleşen "oldukça yerli" ışıltılı ve büyülü eğlence hayatının nabzını tutmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler