'Büyük Şehir Bülteni' 50. sayıya ulaştı
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'Büyük Şehir Bülteni' 50. sayıya ulaştı

'Büyük Şehir Bülteni' 50. sayıya ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Büyük Şehir Bülteni'nin 50. sayısı yayınlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Büyük Şehir Bülteni'nin 50. sayısı yayınlandı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, başyazısında 16 ilçe ile uyum kültürü içerisinde şehri geleceğe taşıyan projeleri hep birlikte hayata geçirdiklerini ifade etti.

Şehrin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, hizmetlerini "Kayseri Modeli Belediyecilik" anlayışıyla sunan Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından itibaren çıkardığı 'Büyük Şehir Bülteni' ile vatandaşlara, yapılan hizmetleri ve projeleri duyuruyor. İki ayda bir yayınlanan bülten içerisinde Büyükşehir'in vizyon ve prestijli projeleri, ulaşım ile altyapı çalışmalarının yanı sıra birbirinden önemli bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinin bulunduğu haberler yer alıyor. Büyük Şehir Bülteni'nin 50. sayısında Başkan Büyükkılıç'ın Kayserililere 150. Yılda 150. Proje kapsamında söz verdiği projelerin müjdeleri, Kayseri Bilim Merkezi'nin başarıları, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ'nin faaliyetleri gibi bir çok konu bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haber bülteninde yer alan baş yazısında, "Kayserililerimizi sorunsuz ve mutlu yarınlara ulaştırmak için 16 ilçemizle, uyum kültürü içerisinde üretiyor ve çalışıyoruz. Şehrimiz için yapılacak her çalışmada siyasilerimizle, kamu görevlilerimizle, sanayici ve iş adamlarımızla taşın altına elimizi koyuyor, bu şehri geleceğe taşıyan projeleri hep birlikte hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

50. sayıya ulaşan Büyük Şehir Bülteni, vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. - KAYSERİ

'Büyük Şehir Bülteni' 50. sayıya ulaştı
'Büyük Şehir Bülteni' 50. sayıya ulaştı
'Büyük Şehir Bülteni' 50. sayıya ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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