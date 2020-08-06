Büyük şairlerin hayatları film oluyor
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Büyük şairlerin hayatları film oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği destekleriyle 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali", bu yıl tanınmış şairlerin hayatlarını konu edinecek.

Büyük şairlerin hayatları film oluyor
06.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:02

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği destekleriyle 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali", bu yıl tanınmış şairlerin hayatlarını konu edinecek.

Festival kapsamında, açılan senaryo yarışması sonucunda en iyi 7 konu belirlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 genç senaristin kaleminden çıkan senaryolar, profesyonel bir ekip tarafından film haline getiriliyor.

"Şiirden Şuura" başlığı ile festival kapsamında, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Nesimi, Fuzuli, Süleyman Çelebi, Yusuf Has Hacip ve Mehmet Akif Ersoy gibi önemli şairlerin hayatları sinemaya taşınacak.

Çekimler kapsamında, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmasının hikayesi Bursa'da Yenişehir ve 700 yıllık Cumalıkızık köyünde çekiliyor.

Dönemin şartlarına uygun mekanlarda film haline getirilen senaryoda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazışı ve bir şehit annesinin hikayesi konu ediliyor.

Nesimi temasında en iyi senaryo seçilen "Empati" Bursa Gölyazı'da, Yunus Emre temasında "Taştan Lale" senaryosu Dağyenice köyünde, Yusuf Has Hacip temasında "Kut" senaryosu BTSO binasında, Süleyman Çelebi temasında en iyi senaryo seçilen "Gölge" ise Tarihi Bursa Çarşı'nda, Kültür Park'ta ve Bursa'nın çeşitli mekanlarında film haline getiriliyor.

Festival Komite Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene hepsi farklı açılardan çok özel filmlerin çekim aşamasında olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmasının hikayesinin kendilerini bambaşka duygulara sürüklediğini belirten Sürmeli, 2021 yılında 100. yılına girecek İstiklal Marşı'nın ruhuna bir kez daha dokunduklarını anlattı.

Sürmeli, çekimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Zorlu şartlar altında bir set dönemi geçiriyoruz. Yazlık sinema formatında gösterimlerimizi gerçekleştirerek eylül ayında inşallah filmlerimizle açık hava sinemasında izleyicilerle bulaşacağız. Çekimlerimize Tuz Gölü'nde Mevlana Hazretlerinin temasında birinci olan 'Dinle' senaryosu ile devam edeceğiz. Yarışmamıza katılarak bu özel projede imzası olan tüm genç senaristlerimize, zor şartlarda emek veren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanımızın nezdinde Sinema Genel Müdürlüğüne, Bursa İl Kültür Müdürlüğümüze ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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