Büyük ova koruma alanı sayısı 429'a ulaştı
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Büyük ova koruma alanı sayısı 429'a ulaştı

Büyük ova koruma alanı sayısı 429'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Tarım arazilerinin korunması için ilan edilen büyük ova koruma alanı sayısı 53 adet artışla 376'dan 429'a yükseldi.

Tarım arazilerinin korunması için ilan edilen büyük ova koruma alanı sayısı 53 adet artışla 376'dan 429'a yükseldi.

Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarım arazilerinin korunması için ilan edilen 376 büyük ova koruma alanına 53 alanın daha eklenmesiyle sayı 429'a ulaştı.

Büyük ova koruma alanı toplam yüzölçümü ise 9 milyon hektardan 9 milyon 234 bin hektara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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