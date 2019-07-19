Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece...

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece...

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece...

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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