Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları dışarıda yoğunluk oluşturdu
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Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları dışarıda yoğunluk oluşturdu

18.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:40
Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları dışarıda yoğunluk oluşturdu

ANTALYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Mavi Bayrak' adlı operasyonda gözaltına alınan 200 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, yakınlarının adliye önündeki yoğunluk oluşturdu.

ANTALYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Mavi Bayrak' adlı operasyonda gözaltına alınan 200 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, yakınlarının adliye önündeki yoğunluk oluşturdu. Polis, zaman zaman kalabalığı, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka, Kepez ilçelerinde Baraj, Habipler, Aksu ilçesinde Atatürk ve Cihadiye mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Mavi Bayrak' adıyla operasyon düzenlendi. Operasyona 318 ekip ve 2 bin 500 personel katılırken, çok sayıda adrese baskın yapıldı. Dron da kullanılan operasyonda ilk aşamada 200 şüpheli gözaltına alınırken, satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde, 4 tabanca, 10 tüfek, 2 bıçak, 186 adet fişek ele geçirildi.

YAKINLARI YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmeye başlandı. Sabah erken saatlerde adliye önüne gelen şüpheli yakınları, kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 150 kişilik gruptakilerin çoğunun, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske, mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Polis zaman zaman gelerek kalabalığı uzaklaştırdı, ancak şüpheli yakınları bir süre sonra yeniden gelerek bekleyişlerini sürdürdü.


Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları dışarıda yoğunluk oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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