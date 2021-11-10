Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında saygıyla anıldı - Haberler
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında saygıyla anıldı

Bültenler - Haberler | Güncel
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. Yılında, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ile anıldı.

Anma törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin, senato üyeleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tören, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anma töreni, 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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