Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında saygıyla anıldı

Anma törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin, senato üyeleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tören, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anma töreni, 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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