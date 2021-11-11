Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Özlemle Anıldı

UŞAK (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Uşak'ta düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09. 05'te protokol üyeleri ve vatandaşlar sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programı daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen anma programıyla devam etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programının ardından Vali Funda Kocabıyık, il protokolüyle birlikte resim sergisini gezdi. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/11-KASIM/10112021/10-kasim-celenk. rar/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/11-KASIM/10112021/akm-10-kasim. rar

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