Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Özlemle Anıldı

AFYON (Habermetre) - Milli mücadelenin lideri, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla Afyon Lisesi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi.

Programa Vali Gökmen Çiçek İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, il müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Osman Edip Türkmen ile Gülse Güngör Demirhan Bir Resim Yap adlı şiirini seslendirdi. Ardından Afyon Lisesi Tarih Öğretmeni Nida Millik günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Programda Ecrin Aymergen isimli öğrenci de Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim adlı şarkıyı solo olarak seslenirdi.

10 Kasım Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen merkez ve merkeze bağlı okullarda yapılan Atatürk ve Milli Mücadele konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerince ödülleri verildi.

Ümit Yaşar Oğuzcan isimli öğrenci Mustafa Kemal'i Düşünüyorum adlı şiirini okurken, Beden Eğitimi Öğretmeni Murat İnce de muhteşem bir zeybek gösterisi sundu. Gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Müzik Öğretmeni Özge Çağlar yönetiminde Atatürk konulu marşları seslendiren okul korusu ise izleyenlerden tam not aldı. Öğrenciler performanslarıyla göz doldururken, katılımcılar dikkatle dinledi.

İlkokullar arası resim yarışmasında Çıkrık İlkokulu öğrencisi Sümeyye Özen, Ortaokullar arası şiir yarışmasında Kadınana İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tansu Kaya, Liselerarası kompozisyon yarışmasında Ali Çağlar Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Nur Neşe birincilik ödülü aldı.

Ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

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