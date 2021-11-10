Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Nijerya'da anıldı - Haberler
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Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Nijerya'da anıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Nijerya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da kısıtlı sayıda kişiyle yapılan törene, Büyükelçi Hidayet Bayraktar ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen tören yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Abuja Büyükelçiliğin Askeri Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Fehmi Kahraman, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türk milletine kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların öneminin büyük olduğunu belirtti.

Atatürk'ün kadın haklarına önem verdiğinin altını çizen Kahraman, "Atatürk, özellikle Milli Mücadele'ye etkin bir biçimde katılmış olan ve kurulan Cumhuriyet'te 'Türk Kadını' olarak yer alan kadınların yerini, kadınlığın doğası gereği yüksek bir mevkii olarak tanımladı." ifadesini kullandı.

Kahraman, Türk kadınının bağımsızlık mücadelesinde erkeklerle yan yana, omuz omuza savaştığını vurgulayarak savaş kazanılıp tam bağımsız ve egemen bir ulus devlet yaratıldıktan sonra Atatürk'ün hedefinin toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşımak olduğunu belirtti.

Atatürk'ün birçok alanda atıl kalmış olan kadınların, bundan böyle toplumun her alanında ve özellikle erkekle çalışması ve ilerlemesi gerektiği düşüncesinden hareket ettiğinin altını çizen Kahraman, yeni kurulmuş bir devlet olarak benimsenen devlet ve toplum algısıyla özdeş ve "Cumhuriyet Kadını" olarak nitelenen kadın imajının oluşturulmasını sağladığını kaydetti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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