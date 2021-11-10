Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında ilçelerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Uzunköprü ilçesinde Atatürk Anıtında düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Atatürk Kültür Merkezinde anma programı düzenlendi.

Törene, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunulmasının ardından 09.05'te sirenlerin çalmasıyla trafik akışı durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Havsa ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Havsa Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler anma etkinliği düzenledi.

Törene, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çocuk müzesinde "Atatürk'le Yaşamak" etkinliği

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Atatürk'le Yaşamak" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Belediye Başkanı Recep Gürkan'da katıldı.

Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yılda dinmeyen bir özlemle anıldığını belirtti.

Bu topraklarda nefes alan her bir bireyin Ata'sına sonsuz bir minnet ve özlemle bağlı olduğunu aktaran Gürkan, "O'nu çok özlüyor, O'nu çok seviyoruz. Türk ulusu var oldukça, Cumhuriyet ve ulu önderin ilkeleri, devrimleri sonsuza kadar payidar kalacaktır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

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