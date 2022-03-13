Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 106. yılı kutlandı

MARDİN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 106. yılı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşma yapan Mardin Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mustafa Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını, bunu da birçok yerde ve zamanda dile getirdiğini söyledi.

Atatürk'ün Mardin'e bir yıl sonra tekrar geldiğini dile getiren Yıldız, "2. Ordu Komutanlığına vekalet ettiği günlerde beraberinde geniş bir heyetle Mardin'e gelmiştir. Mardinliler Atatürk'ü coşkulu bir törenle karşılamışlar, o dönem şehrin Belediye Başkanı Hıdır Çelebi'nin evinde konuk olmuştur." dedi.

Öğrencilerden Sakin Erdem Yücesoy da "O Kahraman" adlı şiiri okudu.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.