Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 106. yılı kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 106. yılı kutlandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 106. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 106. yılı törenle kutlandı.

MARDİN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 106. yılı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşma yapan Mardin Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mustafa Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını, bunu da birçok yerde ve zamanda dile getirdiğini söyledi.

Atatürk'ün Mardin'e bir yıl sonra tekrar geldiğini dile getiren Yıldız, "2. Ordu Komutanlığına vekalet ettiği günlerde beraberinde geniş bir heyetle Mardin'e gelmiştir. Mardinliler Atatürk'ü coşkulu bir törenle karşılamışlar, o dönem şehrin Belediye Başkanı Hıdır Çelebi'nin evinde konuk olmuştur." dedi.

Öğrencilerden Sakin Erdem Yücesoy da "O Kahraman" adlı şiiri okudu.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Demirtaş, Hükümet, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title