Büyük Önder Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı
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Büyük Önder Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı

13.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:45
Büyük Önder Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Atatürk'ü, Malatya'nın güneyden Anadolu demir yolları ağına bağlanması münasebetiyle şehre teşrifinin 90. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Gürkan, Anı Defteri'ne de şunları yazdı:

"Harap ve bitap düşmüş milletimizi son bir kıvılcımla Kurtuluş Savaşı'na hazırlamanız, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması ve cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için art arda gerçekleştirmiş olduğunuz inkılapları anlatmak için çıktığınız yurt gezilerinin anlamı, her yıl bizler için daha da büyük önem kazanmaktadır.

Sizin manevi şahsınızdan almış olduğumuz ilhamla, bugün çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor, artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelmiş bulunuyoruz. Bizler de yerel yönetimler olarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, onlara hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehrimiz Malatya'mızı sizlerden miras aldığımız misyon ve vizyonla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda yarınlara hazırlamanın heyecanıyla bütün hemşehrilerim adına saygılarımı sunuyorum."

Daha sonra katılımcılar, Atatürk Evi'ni gezdi.

Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programda da öğrenciler şiirler okudu, öğretmenler Atatürk'ün Malatya'ya gelişini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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