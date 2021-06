Büyük Önder Atatürk'Ün Eskişehir'İ İlk Ziyaretlerinin 101. Yılı Kutlama Programı

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN ESKİŞEHİR'İ İLK ZİYARETLERİNİN101. YILI KUTLAMA PROGRAMI21 Haziran 2021 Pazartesi günü Atatürk'ün Eskişehir'i İlk Ziyaretlerinin 101. Yıl Kutlamaları bu program çerçevesinde yapılacak etkinliklerle kutlanacaktır.

21 Haziran 2021 Pazartesi günü Atatürk'ün Eskişehir'i İlk Ziyaretlerinin 101. Yıl Kutlamaları bu program çerçevesinde yapılacak etkinliklerle kutlanacaktır.

A- HAZIRLIKLAR

Atatürk'ün Eskişehir'i İlk Ziyaretlerinin 101. Yıl Kutlamaları nedeniyle Kamu ve Özel Kuruluşlara ait binalar, konutlar, işyerleri, caddeler, meydanlar, tören gününden bir gün önce Bayraklarla ve Atatürk posterleriyle donatılacaktır.

B- VİLAYET ALANI ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE YAPILACAK

ÇELENK SUNMA VE KUTLAMA TÖRENİ

Protokole ait çelenkler 10. 00'da sırasıyla;

Valilik çelenginin sunulması Garnizon Komutanlığı'nın çelenginin sunulması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenginin sunulması Askeri Bando eşliğinde saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesi Anadolu Üniversitesinden Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat BURGAÇ'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması İki öğrenci tarafından şiir okunması. Tören programının sona ermesi. C- DİĞER ETKİNLİKLER

Atatürk Fotoğraf Sergisi:

Tarih : 21 Haziran 2021

Yer : Valilik Meydanı

Saat : 10. 30

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.

MUHARİP HAVA KUVVETİ ve GARNİZON KOMUTANLIĞI :

Çelenk sunma ve kutlama törenine katılacak bando ve askeri merasim kıtasının tören alanında hazır bulundurulması.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI :

Şehrin Bayraklarla süslenmesi, Atatürk'ün Eskişehir'i İlk Ziyaretlerinin 101. Yıl Kutlama Programının halka duyurulması. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ :

Vilayet alanında gerçekleştirilecek kutlama programında konuşmacı olarak Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat BURGAÇ'ın görevlendirilmesi ve görevin yazılı olarak bilgilendirilmesi, Konuşma metninin bir suretini 17/06/2021 tarihine kadar Valiliğimize gönderilmesi. Vilayet alanında yapılacak olan çelenk sunma töreni için en geç Saat: 09. 30'da ses sistemini hazır bulundurulması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI :

Valilik çelengini sunmak için tören giyimli 2 (rütbeli) personelin görevlendirilmesi, Valilik çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması esnasında anıtın tam orta noktasına konacak şekilde yere basan ayaklarının zemindeki işaretli kısma denk gelecek şekilde yerleştirilmesine özen gösterilerek daha önceden provasının yapılması sağlanacaktır, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :

Çelenk sunma ve kutlama törenleri ile diğer kutlama etkinliklerinde her türlü emniyet, asayiş ve trafik önlemlerinin alınması, Çelenk sunma töreninde İstiklal Marşımızın söylenmesi esnasında Şanlı Bayrağımızı göndere çekmek için Vilayet alanında tören kıyafetli 10 (on) polis memurunun görevlendirilerek hazır bulundurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Bakanların törene katılması durumunda; sayısı kadar ayrıca tören kıyafetli polis memurlarının görevlendirilerek tören alanlarında hazır bulundurulması, Bayraklar Bando eşliğinde İstiklal Marşımızın söylenmeye başlanılması ile hızlı bir şekilde göndere çekilecektir. Bunun için görev alan tören kıyafetli 10 (on) polis memurunun törenden önce provaları yaptırılacaktır. Göndere Bayraklarımızı çeken tören kıyafetli polis memurlarının mümkünse aynı kişilerden seçilmesi, zorunluluk hallerinde yerlerine bir başka memurların görevlendirilmesi halinde ise provalarının yaptırılması sağlanmalıdır. Bu görevin yerine getirilmesinden İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü görevli ve sorumludur, Tören ve etkinlik alanlarının emniyet ve asayişinden sorumlu emniyet amirinin belirlenerek isminin Valiliğimize bildirilmesi, Valilik önünde yapılacak törenlerde trafik ve otopark düzenlerinin sağlanması, Atatürk Anıtı'na sunulan çelenklerin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması, ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI :

Çelenk sunma töreni için Valilik Meydanı'nın temizliğini saat: 08. 30 itibarı bitirmek.

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. İL MÜDÜRLÜĞÜ:

Tören alanlarında oluşabilecek elektrik kesilmelerine karşı önlem almak ve programda yer alan törenlerde oluşabilecek sorunlara karşı jeneratör temin ederek hazırlıklı olmak, Görevlendirilen personelin ad soyad ve iletişim bilgilerini Valilik Protokol Şube Müdürlüğüne bildirmek. VALİLİK İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ :

Hükümet Konağının Bayraklarla ve Atatürk posterleriyle donatılması, Çelenk sunma töreninde göndere çekilecek Bayrakların hazır bulundurulması, tören alanının hazırlanması, kürsünün ve plakaların tören alanındaki yerlerine yerleştirilmesi ile törenden sonra yerine konulması, Valilik alanının en geç saat 09. 00'a kadar törene hazır hale getirilmesi, Tören alanlarında yeterli sayıda hizmetli personelin görevlendirilmesi. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :

Sunucuların tören alanına intikalinde kullanmaları için Müdürlüğünüzce şoförü ile birlikte araç görevlendirilmesi, Çelenk sunma ve kutlama töreninde sunuculuk görevi için bir sunucunun görevlendirilip, iletişim bilgilerini müdürlüğümüz bildirilmesi Şiir okuyacak öğrencilerin ismi ile okunacak şiirlerin birer suretlerinin 17/06/2021 tarihine kadar Valiliğimize bildirilmesi ve tören alanında hazır bulundurulması. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ :

Valilik Meydanında yapılacak olan "Atatürk Fotoğraf Sergisi"nin düzenlenmesi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ :

Çelenk sunma ve anma töreninde gerekli sağlık tedbirlerini almak ve tam donanımlı bir ambulansı hazır bulundurmak, Vilayet alanında yapılacak olan çelenk sunma ve anma töreni için 21/06/2021 Pazartesi günü en geç Saat: 09. 30'da yeteri kadar personel ile birlikte tören alanına girişte katılımcıların ateşlerinin ölçülmesi ile dezenfektan ve maske bulundurmak. Görevlendirilen personelin isim ve iletişim bilgilerini Valiliğimize bildirerek herhangi bir aksaklığa meydan vermemek,

Bu program ilgililer için emir, vatandaşlarımız için davetiye niteliğindedir.

İL KUTLAMA KOMİTESİ

Kaynak: Habermetre