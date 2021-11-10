Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

FIRAT, MALATYA (AA) - Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinde Türk Milletinin pusulası olduğunu belirtti.

Her 10 Kasım atmosferinin ruhumuzda oluşturduğu mateme rağmen, taşıdığı anlam bakımından 10 Kasımlar Atatürk'ün fikirlerinin en iyi şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olarak kalması gerektiğini dile getiren Kılıç, "Bizler 'Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözü ile hedefimizi çizen Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu bu güçlü mirasın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her alanda emsali görülmemiş bir mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk'ün, aynı zamanda millet olma şuurunu da güçlendirerek, "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu anımsatan Asyalı, şunları kaydetti:

"Türk milletini hak ettiği onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine çıkarma konusunda, üstün bir çaba ve mücadele azmi gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, büyük bir vefa ve gönül borcumuz olduğu şüphesizdir. Büyük Atatürk ilkeleriyle, fikirleriyle, hedefleriyle ve milletine emsalsiz sevdasıyla hayranlıkla anılacak, her zaman öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak demektir."

Haberi Kaydet