KAYSERİ (AA) - Kayseri'de siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek cephede kahramanca mücadele eden büyük bir komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden Türk töresinin ve ruhunun şahlanmasını sağlayan ve Türk milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan büyük lider olduğunu aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vefatının 83. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Atatürk'ün Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine bugün de emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Büyükkılıç, 10 Kasım'ın sadece Atatürk'ü anma günü değil, O'nu anlama ve bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet gelecek nesillere teslim etme mücadelesinin tazelendiği gün olduğunu kaydetti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER) Sema Karaoğlu, İYİ Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı.

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