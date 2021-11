Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, İstiklal mücadelesinin baş komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya milletlerinin sevgi, saygı ve takdirini kazanmış büyük bir fikir ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuz vatan sevgisi ve bu uğurda verdiği kutlu mücadeleyle sadece Türk Milletinin değil, aynı zamanda tüm dünya milletlerinin de ebedi sevgi ve saygısına mazhar olmuş örnek bir kişiliktir. İnsanlık tarihinin unutulmaz komutanları arasında yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarih sahnesinde insanlık onuru ve dünya barışına verdiği önemle de seçkin bir lider olarak ön plana çıkmıştır. Ulu Önder'in 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözlerinden hareketle onun ilke ve inkılapları doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye ülküsüyle her alanda var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için vazgeçilmez bir değer olduğunu ve yaşadığı hayata sığdırdıklarıyla tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir özlemle andıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm umutların tükendiği anda güneş gibi doğan ve umutsuzluğu umuda, karanlığı aydınlığa dönüştüren karakterler vardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de Türk milletinin güneşi, gelecek umudu, hayallerinin mimarıdır. Tüm dünyanın gıpta ettiği, adını ve yaptıklarını andığı bir lider her millete nasip olmaz. Biz Türk milleti olarak çok şanslıyız. Bizim yegane motivasyon kaynağımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür."

GGC Başkanı İbrahim Ay

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, GGC yönetimi adına bir 10 Kasım mesajı yayınlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları inanç, özlem, minnet ve sevgiyi dile getirdi.

Atatürk'ün, fikirlerini, duygularını anladıklarını ve hissettiklerini dile getiren Ay, "Ülkemizin önüne çıkan ve birlik, beraberlikle, çalışarak aştığımız her güçlükte, Onu, değerlerini ve mücadelesini daha fazla anlıyor ve özümsüyoruz. 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.' diyen Ulu Önder'in, bu sözleri ile neyi kastettiğini ve günümüze nasıl bir ışık tuttuğunu, onun aydınlık yolunda yürüdüğümüz her an biraz daha iyi kavrıyoruz."

Mahsum Altunkaya

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ise 10 Kasım Atatürk'ün vefatının yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Altunkaya, mesajında, Atatürk, bedenen aramızdan ayrılsa da düşünceleri ve idealleri milletimizin her bireyinin zihninde sonsuza dek yaşayacağını ifade etti.

İş dünyası olarak daha güçlü bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceklerini dile getiren Altunkaya, "Ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal etmiş silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve Kurtuluş Savaşı'nı tüm isimsiz kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün yaşamı boyunca verdiği mücadele, bıraktığı değerler ve örnek yaşamının sonraki kuşaklara aktarılması gereken en büyük sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Milli mücadele ile aziz milletimizin küllerinden yeniden doğuşuna önderlik eden ve gösterdiği yüksek irade ile tam bağımsız Türkiye'yi milletimize armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, yaşamak ve yaşatmak en büyük görevimizdir diyen Ünverdi, "Bizlere bıraktığı değerler nesilden nesle en büyük emanetimiz ve yol göstericimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

GAİB Başkanı Ahmet Kaplan

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Şanlı tarihin en önemli kilometre taşlarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Kaplan, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün önderliğinde başlatılan ve büyük bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Atatürk, milletimizin azim, kararlılık, fedakarlık ve cesaretinin ürünü olan Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak için her türlü fedakarlığı yapacağına olan inancımız tamdır. Bizlere emanet edilen Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz."

