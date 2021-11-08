ESKİŞEHİR (Habermetre) - BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN

83. YILI ANMA PROGRAMI

( 10 KASIM 2021 )

A - VİLAYET ALANI ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE YAPILACAK PROGRAM

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Yer : Vilayet Alanı

Saat 08. 30 : Törene iştirak eden birliklerin, kurumların, kuruluşların, okulların ve halkın tören alanındaki yerlerini almaları.

Saat 08. 55 : Protokolün yerini alması.

Saat 08. 56 : Programın başlaması.

Saat 08. 59 : Protokole ait çelenkler 08. 59'da sırasıyla;

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na sunulacaktır. Saat 09. 05 :

Siren sesi ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması. Bando eşliğinde İstiklal Marşımızın söylenmesi ile birlikte Bayrakların göndere çekilmesi ve hemen ardından Bayrakların yarıya indirilmesi. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinden bir öğrencinin şiir okuması. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürünün konuşması. Atatürk'ün kendi sesinden 10'ncu Yıl Nutku'nun yayını. Çelenk sunma töreninin sona ermesi.

( 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09. 05'den saat 09. 07'ye kadar İlimizdeki binek araçlar oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmeler sirenlerini çalacaklardır. )

B- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANMA PROGRAMI

Yer : ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi

Saat: 10. 00: Konferans "Atatürk'ün Akla ve Bilime Verdiği Önem"

Doç. Dr. Volkan MARTTİN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ATAM Müdürü

C - DİĞER ETKİNLİKLER

10 Kasım 2021 :

"Ata'nın İzinde Yürüyoruz" (Ata'ya saygı yürüyüşü)

Yer : Kent Ormanı

Saat : 10. 30

Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

10-12 Kasım 2021 :

Atatürk Fotoğrafları ve Atatürk Kitap Sergisi

Yer : İl Halk Kütüphanesi

Saat : 10. 00-17. 00

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir

10-12 Kasım 2021 :

Cumhuriyet ve Atatürk Sergisi

Yer : Vega OUTLET

Saat : 10. 00

Tepebaşı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir

10-12 Kasım 2021 :

10 Kasım Atatürk ve Eskişehir Fotoğrafları

Yer : Cumhuriyet Tarihi Müzesi

Saat : 10. 00-17. 00

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecektir

10-12 Kasım 2021 :

Prof. Cafer ARSLAN Atatürk Konulu Sergi

Yer : ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Saat : 09. 00-17. 00

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecektir

11 Kasım 2021 :

10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri

Yer : Anadolu Üniversitesi AKM Opera ve Bale Salonu

Saat : 20. 00

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.

12 Kasım 2021 :

"Şarkılarla Türkülerle Ata'mızı Anıyoruz" (Şef Ergün Elibaş)

Yer : Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Saat : 20. 00

Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

12 Kasım 2021 :

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Atatürk'ü Anma Konseri

Yer : Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

Saat : 20. 00

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecektir.

10 Kasım 2021 :

Atatürk ve Eskişehir Dijital Fotoğraf Sergisi

Link : http://ana. do/2YA

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.

10 Kasım 2021 :

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konulu Program

Radyo ESTÜ

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.

D - GENEL ESASLAR

Saat 09. 05'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün siren sesi ile birlikte şehirdeki diğer kuruluşların mevcut sirenlerinin de iştiraki ve askeri bandonu eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, İl'de seyir halindeki vasıtalar da oldukları yerde durarak klaksonlarını çalmak suretiyle saygı duruşuna katılacaklardır.

Saat 09. 05'de siren sesi ile birlikte İl'deki tüm resmi, özel kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirilecek ve gün batımından sonra tekrar göndere çekilecektir.

Kurumlar düzenleyecekleri etkinliklere yeterli düzeyde katılım için gerekli tedbirleri alacaklardır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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