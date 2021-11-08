BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 83. YILI ANMA PROGRAMI
BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN83. YILI ANMA PROGRAMI( 10 KASIM 2021 )A - VİLAYET ALANI ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE YAPILACAK PROGRAMÇELENK SUNMA TÖRENİYer : Vilayet AlanıSaat 08.
ESKİŞEHİR (Habermetre) - BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN
83. YILI ANMA PROGRAMI
( 10 KASIM 2021 )
A - VİLAYET ALANI ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE YAPILACAK PROGRAM
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Yer : Vilayet Alanı
Saat 08. 30 : Törene iştirak eden birliklerin, kurumların, kuruluşların, okulların ve halkın tören alanındaki yerlerini almaları.
Saat 08. 55 : Protokolün yerini alması.
Saat 08. 56 : Programın başlaması.
Saat 08. 59 : Protokole ait çelenkler 08. 59'da sırasıyla;
Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na sunulacaktır. Saat 09. 05 :
Siren sesi ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması. Bando eşliğinde İstiklal Marşımızın söylenmesi ile birlikte Bayrakların göndere çekilmesi ve hemen ardından Bayrakların yarıya indirilmesi. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinden bir öğrencinin şiir okuması. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürünün konuşması. Atatürk'ün kendi sesinden 10'ncu Yıl Nutku'nun yayını. Çelenk sunma töreninin sona ermesi.
( 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09. 05'den saat 09. 07'ye kadar İlimizdeki binek araçlar oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmeler sirenlerini çalacaklardır. )
B- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANMA PROGRAMI
Yer : ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi
Saat: 10. 00: Konferans "Atatürk'ün Akla ve Bilime Verdiği Önem"
Doç. Dr. Volkan MARTTİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ATAM Müdürü
C - DİĞER ETKİNLİKLER
10 Kasım 2021 :
"Ata'nın İzinde Yürüyoruz" (Ata'ya saygı yürüyüşü)
Yer : Kent Ormanı
Saat : 10. 30
Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.
10-12 Kasım 2021 :
Atatürk Fotoğrafları ve Atatürk Kitap Sergisi
Yer : İl Halk Kütüphanesi
Saat : 10. 00-17. 00
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir
10-12 Kasım 2021 :
Cumhuriyet ve Atatürk Sergisi
Yer : Vega OUTLET
Saat : 10. 00
Tepebaşı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir
10-12 Kasım 2021 :
10 Kasım Atatürk ve Eskişehir Fotoğrafları
Yer : Cumhuriyet Tarihi Müzesi
Saat : 10. 00-17. 00
Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecektir
10-12 Kasım 2021 :
Prof. Cafer ARSLAN Atatürk Konulu Sergi
Yer : ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Saat : 09. 00-17. 00
Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecektir
11 Kasım 2021 :
10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri
Yer : Anadolu Üniversitesi AKM Opera ve Bale Salonu
Saat : 20. 00
Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
12 Kasım 2021 :
"Şarkılarla Türkülerle Ata'mızı Anıyoruz" (Şef Ergün Elibaş)
Yer : Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi
Saat : 20. 00
Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.
12 Kasım 2021 :
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Atatürk'ü Anma Konseri
Yer : Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi
Saat : 20. 00
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecektir.
10 Kasım 2021 :
Atatürk ve Eskişehir Dijital Fotoğraf Sergisi
Link : http://ana. do/2YA
Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
10 Kasım 2021 :
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konulu Program
Radyo ESTÜ
Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
D - GENEL ESASLAR
Saat 09. 05'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün siren sesi ile birlikte şehirdeki diğer kuruluşların mevcut sirenlerinin de iştiraki ve askeri bandonu eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, İl'de seyir halindeki vasıtalar da oldukları yerde durarak klaksonlarını çalmak suretiyle saygı duruşuna katılacaklardır.
Saat 09. 05'de siren sesi ile birlikte İl'deki tüm resmi, özel kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirilecek ve gün batımından sonra tekrar göndere çekilecektir.
Kurumlar düzenleyecekleri etkinliklere yeterli düzeyde katılım için gerekli tedbirleri alacaklardır.