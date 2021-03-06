Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı

06.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:48
Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, "Atatürk'ün Antalya'ya gelişi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Yazıcı tarafından plaket verildi.

Dereceye giren öğrenciler, şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu.

Daha sonra, Akdeniz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tören sonrası, Atatürk'ün Antalya'ya gelişi sırasında çekilmiş fotoğrafların ve öğrencilerin resimlerinin yer aldığı "Atatürk Akdeniz'in Kıyısında" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:53:43. #1.14#
title