Büyük Önder Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, "Atatürk'ün Antalya'ya gelişi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Yazıcı tarafından plaket verildi.

Dereceye giren öğrenciler, şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu.

Daha sonra, Akdeniz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tören sonrası, Atatürk'ün Antalya'ya gelişi sırasında çekilmiş fotoğrafların ve öğrencilerin resimlerinin yer aldığı "Atatürk Akdeniz'in Kıyısında" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden