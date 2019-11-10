Büyük Önder Atatürk'ü su altında andılar

10.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:24

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1999 Marmara Depremi'nin ardından fay hattının otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"ne gerçekleştirilen dalışla anıldı.

Değirmendere Sualtı Topluluğunca (DESSAT) fay hattının kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne anı dalışı gerçekleştirildi.

Su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan, DESSAT Başkanı Murat Kulakaç ve bir grup dalgıç, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik, Cam ve Çinicilik programı öğretim üyelerince 5 yıl önce hediye edilen mozaik Atatürk portresiyle 18-21 metre derinlikte tarihi çınar ağaçlarının bulunduğu alanda oluşturulan anı köşesine ulaştı.

Dalgıçlar, su altındaki portre ve Türk bayrağı önünde 2 dakika saygı duruşunda bulunup "su altı şehri"ni gezerek etkinliği tamamladı.

- "Atamızı hiçbir zaman unutmayacağız"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin su altındaki izlerinin olduğu noktaya dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşadığı sürece anı dalışlarını sürdüreceğini dile getiren Ceylan, "Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü, aslında bizim için ölümsüz olan bir lider. Değirmendere batık şehirde, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulunun daha önce hazırladığı Atatürk köşesinde anma gerçekleştirdik. Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Kendisini şükran, minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Murat Kulakaç ise her 10 Kasım'da anı dalışı gerçekleştirdiklerini aktararak, "10 Kasımlar bizim için, gençlerimiz için, su altıcılar için önemli. Atamızı hiçbir zaman unutmayacağız, onun fikirlerini her zaman yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA