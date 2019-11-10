Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)

Galata Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu drone görüntüsü İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

10.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:08
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)

Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu drone görüntüsü İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi , ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü (2)
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et