Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü

Galata Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

10.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:58
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü

Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi , ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü
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