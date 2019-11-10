Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü
Galata Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.
10.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:58
Galata Köprüsü'nde vatandaşların saygı duruşu İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Galata Köprüsü